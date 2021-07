Olimpiadi di Tokyo, i risultati degli azzurri: la spada femminile per il bronzo contro la Cina, Ceccon 4° nei 100 dorso – Cronaca della notte (Di martedì 27 luglio 2021) È stata una notte divina, non tanto per l’Italia in generale che non aveva grandi aspettative dalla giornata olimpica di oggi, ma per la qualificazione alla finale dei 200 stile libero femminili di Federica Pellegrini, davvero eterna, l’unica donna nella storia a conquistare per la quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara nel nuoto. Poteva essere anche la notte di Thomas Ceccon, ma non possiamo rammaricarci, perchéha solo 20 anni, un talento impressionante nel dorso e nello stile libero ed è arrivato quarto nella finale dei 100 dorso, dietro i mostri sacri Rylov e Kolesnikov, russi, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) È stata unadivina, non tanto per l’Italia in generale che non aveva grandi aspettative dalla giornata olimpica di oggi, ma per la qualificazione alla finale dei 200 stile libero femminili di Federica Pellegrini, davvero eterna, l’unica donna nella storia a conquistare per la quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara nel nuoto. Poteva essere anche ladi Thomas, ma non possiamo rammaricarci, perchéha solo 20 anni, un talento impressionante nele nello stile libero ed è arrivato quarto nella finale dei 100, dietro i mostri sacri Rylov e Kolesnikov, russi, e ...

