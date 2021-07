Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: Bordignon argento nel sollevamento pesi. Bronzo per Centracchio nel judo e le Azzurre della spada: 12 le medaglie. Impresa Pellegrini, in finale (Di martedì 27 luglio 2021) La ginnastica artistica finisce quarta nella finale a squadre. Beffa Horn, fuori dal podio di una manciata di secondi nel K1. Nel tennis femminile eliminata la favorita Osaka, Impresa Giorgi che va ai quarti. L’Italvolley femminile passa 3-1 con la Turchia, è in testa al girone Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 27 luglio 2021) La ginnastica artistica finisce quarta nellaa squadre. Beffa Horn, fuori dal podio di una manciata di secondi nel K1. Nel tennis femminile eliminata la favorita Osaka,Giorgi che va ai quarti. L’Italvolley femminile passa 3-1 con la Turchia, è in testa al girone

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l'ita… - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - sportface2016 : #Tokyo2020 #Nuoto - Le parole di Simona #Quadarella dopo i 1500 stile libero - mlucy944 : RT @repubblica: Tutte le finali e i look di Federica da Atene 2004 a Tokyo 2020 -