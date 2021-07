Olimpiadi di Tokio: medaglia di bronzo per la Centracchio nel judo. Federica Pellegrini in finale (Di martedì 27 luglio 2021) Un nuovo bronzo per l'Italia. Maria Centracchio è bronzo nel judo 63 chilogrammi, dopo avere vinto l'incontro contro l'olandese Juul Franssen al golden score. La molisana ha ottenuto la decima medaglia per la spedizione azzurra. Nelk nuoto, Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero. E' la sua quinta finale olimpica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Un nuovoper l'Italia. Marianel63 chilogrammi, dopo avere vinto l'incontro contro l'olandese Juul Franssen al golden score. La molisana ha ottenuto la decimaper la spedizione azzurra. Nelk nuoto,si è qualificata per ladei 200 stile libero. E' la sua quintaolimpica L'articolo proviene da Firenze Post.

