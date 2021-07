Olimpiadi di Tokio: Giorgia Bordignon (Polizia Penitenziaria) medaglia d’argento nel sollevamento pesi (Di martedì 27 luglio 2021) Giorgia Bordignon, 34 anni, atleta delle Fiamme azzurre (Polizia Penitenziaria) nata a Gallarate che vive e si allena a Roma all'Acqua Acetosa con altri colleghi, ha strappato una medaglia d'argento sorprendente, la dodicesima per l'Italia, nel sollevamento pesi, categoria 64 chili. Unico tocco di leggerezza, tre mollette a tenere fermi i capelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021), 34 anni, atleta delle Fiamme azzurre () nata a Gallarate che vive e si allena a Roma all'Acqua Acetosa con altri colleghi, ha strappato unad'argento sorprendente, la dodicesima per l'Italia, nel, categoria 64 chili. Unico tocco di leggerezza, tre mollette a tenere fermi i capelli L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

glooit : Tokio 2020, la proposta di matrimonio in diretta tv alle Olimpiadi: 'Flaca, mi vuoi sposare?' leggi su Gloo… - gigliola_betto : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: tifone sulle Olimpiadi - sabbiamare01 : @b_giannuca112 @nonexpedit no, tu hai scritto che non servono ad un cazzo. E sai benissimo che non è così. Per le… - stefigasparini : Il coraggio, quello vero #Biles #tokio #olimpiadi - MessiPaola : RT @LucaNigroTW: Grandissima #GiorgiaBordignon che, a 34 anni!, conquista la medaglia d'argento nel sollevamento pesi femminile alle #Olimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokio Le lacrime d'orgoglio per la Medaglia di Bronzo: "Il Molise esiste e mena forte!" Sovverte ogni pronostico l'atleta nativa di Isernia in Molise , Maria Centracchio . Le sue lacrime d'orgoglio non sono solo per la Medaglia di Bronzo nel judo alle Olimpiadi di Tokio 2020, ma per la sua regione: è la prima medaglia individuale vinta da un' atleta molisana! Le parole di Maria commuovono non solo la famiglia e la squadra italiana, ma tutto il ...

Chi è Simone Caprioli che ha conquistato il cuore di Vanessa Ferrari ... dei traguardi davvero importanti come il titolo di campionessa del mondo nel 2006 e campionessa europea nel 2007 oltre ad aver partecipato alle olimpiadi di Pechino, Londra, Rio e Tokio 2020 . Nella ...

Tokio: Longo Borghini, Giuffrida e Zanni bronzo in ciclismo, judo e pesi Il Sole 24 ORE Covid-19: Boom di contagi a Tokyo Torna la paura a Tokyo nel mezzo della prima Olimpiade pandemica. I contagi da Covid-19 stanno salendo vertiginosamente ...

Tokyo 2020, Ilaria Colombo scossa per Simone Biles Avevamo già visto durante le qualificazioni che Simone non era al 100% rispetto al suo meglio. “Come per tutti quanti, il ritiro di Biles subito dopo il volteggio è stato uno shock anche per me - ha d ...

Sovverte ogni pronostico l'atleta nativa di Isernia in Molise , Maria Centracchio . Le sue lacrime d'orgoglio non sono solo per la Medaglia di Bronzo nel judo alledi2020, ma per la sua regione: è la prima medaglia individuale vinta da un' atleta molisana! Le parole di Maria commuovono non solo la famiglia e la squadra italiana, ma tutto il ...... dei traguardi davvero importanti come il titolo di campionessa del mondo nel 2006 e campionessa europea nel 2007 oltre ad aver partecipato alledi Pechino, Londra, Rio e2020 . Nella ...Torna la paura a Tokyo nel mezzo della prima Olimpiade pandemica. I contagi da Covid-19 stanno salendo vertiginosamente ...Avevamo già visto durante le qualificazioni che Simone non era al 100% rispetto al suo meglio. “Come per tutti quanti, il ritiro di Biles subito dopo il volteggio è stato uno shock anche per me - ha d ...