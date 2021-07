Olimpiadi, dallo Judo e dalla spada altri due bronzi per l’Italia (Di martedì 27 luglio 2021) Altre due medaglie di bronzo per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Maria Centracchio terza nel Judo, bronzo per la squadra femminile della spada Dal Judo e dalla spada arrivano altre due medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Maria Centracchio, infatti, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg dello Judo femminile. Nella finalina per il terzo posto, l’azzurra ha sconfitto l’olandese Juul Franssen, eliminata per aver preso tre ammonizioni per passività. Si tratta della prima medaglia ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021) Altre due medaglie di bronzo peralledi Tokyo. Maria Centracchio terza nel, bronzo per la squadra femminile dellaDalarrivano altre due medaglie peralledi Tokyo 2020. Maria Centracchio, infatti, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg dellofemminile. Nella finalina per il terzo posto, l’azzurra ha sconfitto l’olandese Juul Franssen, eliminata per aver preso tre ammonizioni per passività. Si tratta della prima medaglia ...

Momiji Nishiya/ Baby - prodigio: oro nello skateboard a 13 anni (Olimpiadi ...)

NBA, dal Dream Team a oggi: tutte le sconfitte di Team USA tra Olimpiadi e Mondiali Per un decennio - dallo sbarco dei 'marziani' NBA alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 con il famoso Dream Team fino al 2002 - gli Stati Uniti sono rimasti imbattuti nelle principali competizioni mondiali schierando ...

Olimpiadi Tokyo, giù la maschera dal sorriso la Repubblica Germania, Kruse non resiste: proposta di matrimonio a Tokyo 2020. VIDEO si inginocchia in diretta TV e fa la proposta di matrimonio dalle Olimpiadi Max Kruse dopo la partita Germania-Arabia Saudita valida per il torneo olimpico di calcio maschile in un’intervista ha fatto ...

Tokyo 2020, arriva un altro bronzo: esultano le spadiste azzurre Nei precedenti turni, le Azzurre dopo aver superato ai quarti di finale la Russia 33-31 erano state piegate in semifinale per 42-34 dall'Estonia. Per la delegazione azzurra è l'undicesima medaglia ...

