Olimpiadi | Cio ‘preoccupato’ per il ritiro dei due judoka prima dell’incontro con Israele

Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha detto di essere "preoccupato" per il ritiro di due judoka dalla competizione ai Giochi di Tokyo in vista delle partite con un atleta israeliano. Il principale funzionario del Cio James Macleod ha detto ai giornalisti che l'organizzazione "prenderebbe provvedimenti" in caso di "flagrante abuso della Carta Olimpica". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

