Olimpiadi, Centracchio vince il bronzo ed esulta così: "Il Molise esiste" (Di martedì 27 luglio 2021) L'Italia raggiunge il traguardo delle 10 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie al bronzo conquistato dalla judoka Maria Centracchio, la nostra nazione è già in doppia cifra. Il Molise e le Olimpiadi Ma la medaglia portata a casa dalla 26enne di Isernia è rilevante per un motivo ben preciso: prima del 27 luglio 2021 non era mai successo che un atleta (uomo o donna) originario del Molise vincesse una medaglia in discipline olimpioniche individuali. Pasquale Gravina ci era riuscito nel 1996 (argento) e nel 2000 (bronzo) come membro della nazionale azzurra ...

