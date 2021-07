Olimpiadi | Biles e Osaka | quando l' agonismo diventa ossessione

(Di martedì 27 luglio 2021) Che cosa succede, nella testa di un campione o di una campionessa,l'amore per l'una? Forse qui a Tokyo abbiamo avuto la risposta. Simone, la più grande ...

Eppure, Simone, si è veramente ritirata dalla finale a squadre dell'artistica , dopo ... "Lenon sono certo uno scherzo ". Proprio no, perché in una sola gara - spesso di pochi secondi, ...... l'adolescente del nuoto, il flop olimpico poteva essere attribuito alla emozione di una minorenne scaraventata sul palcoscenico più importante del mondo, beh, le drammatiche vicende die Osaka ...Simone Biles si è ritirata nel corso della Finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La capitana degli USA ha abbandonato la gara dopo la prima rotazione, ovvero dopo essere atterrata malissimo ...L’Italia e il mondo rendono omaggio alle Fate della ginnastica artistica. Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio hanno mancato per poco la conquista della medaglia di bronzo nel ...