Ok, vaccinare. Ma per tornare alla scuola in presenza non basta (Di martedì 27 luglio 2021) Scartabello i miei quaderni della scorsa estate e non mi resta che copiare: mascherine, distanziamento, diminuire gli alunni per classe, monitorare l’aria con dei rilevatori, ventilare o purificare se si superano i livelli di guardia. Voce nuova: vaccinare. Cominciamo dalla fine: obbligo vaccinale per i docenti? Premetto: io propendo per il sì. E credo che i no vax tra i docenti siano una sparuta minoranza. Meglio dire “le docenti”, visto che l’87% dei docenti è donna. Cosa è accaduto sul versante vaccini/docenti, per esempio a me. Sicilia. Conoscere per comprendere, comprendere per agire. A marzo stava andando tutto alla grande, i, anzi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Scartabello i miei quaderni della scorsa estate e non mi resta che copiare: mascherine, distanziamento, diminuire gli alunni per classe, monitorare l’aria con dei rilevatori, ventilare o purificare se si superano i livelli di guardia. Voce nuova:. Cominciamo dfine: obbligo vaccinale per i docenti? Premetto: io propendo per il sì. E credo che i no vax tra i docenti siano una sparuta minoranza. Meglio dire “le docenti”, visto che l’87% dei docenti è donna. Cosa è accaduto sul versante vaccini/docenti, per esempio a me. Sicilia. Conoscere per comprendere, comprendere per agire. A marzo stava andando tuttogrande, i, anzi ...

Advertising

borghi_claudio : Capito come funziona il circo del terrorismo? Notizie di nulla basate sul nulla condite di nulla e tutti i nostri g… - RaiNews : Vaccinare i giovani 'è importante per due ragioni: sottraiamo persone che potrebbero comunque ammalarsi e soprattut… - lorepregliasco : Importante quindi: - proseguire con gli ottimi ritmi della campagna di vaccinazione per vaccinare chi è in attesa -… - MamolkcsMamol : 'All'inizio del 2022 vaccinare anche la fascia 5-11 anniSì all'obbligo per i prof, come per il personale sanitario' - sregolatore : Volete la prova che il vaccino è una scusa per introdurre il social credit score cinese? 1. Ci sono milioni di pers… -