Obbligo vaccinale personale scolastico: le ultime novità (Di martedì 27 luglio 2021) Si fa sempre più strada l'ipotesi dell'imposizione dell'Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Nei giorni scorsi il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in atto, il generale Figliuolo, aveva richiesto agli uffici scolastici l'elenco del personale – numeri, non nominativi – che non vuole vaccinarsi, mentre guardando la situazione attuale del personale in attesa della prima dose giungono numeri poco rassicuranti. Sono infatti oltre 222mila le unità di personale scolastico che deve ancora essere vaccinato, con percentuali che vedono ...

