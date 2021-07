Obbligo vaccinale, il governo valuta la possibilità per alcune categorie (Di martedì 27 luglio 2021) Obbligo vaccinale, per alcuni settori dopo l’estate: il ministro Speranza non esclude che possa essere introdotto Getty ImagesMentre si sentono ancora gli echi delle proteste delle piazze contro il Green Pass approvato dal governo, l’esecutivo guidato da Mario Draghi sta valutando la possibilità di estendere l’Obbligo vaccinale per alcune categorie come le professioni sanitarie. In particolare gli insegnanti e tutto il personale scolastico per far cominciare la scuola in sicurezza ed evitare la DaD come l’anno scorso. Il ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021), per alcuni settori dopo l’estate: il ministro Speranza non esclude che possa essere introdotto Getty ImagesMentre si sentono ancora gli echi delle proteste delle piazze contro il Green Pass approvato dal, l’esecutivo guidato da Mario Draghi stando ladi estendere l’percome le professioni sanitarie. In particolare gli insegnanti e tutto il personale scolastico per far cominciare la scuola in sicurezza ed evitare la DaD come l’anno scorso. Il ...

