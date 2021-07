Obbligo di vaccino per gli insegnanti entro il 12 settembre: il piano in due fasi del governo (Di martedì 27 luglio 2021) La stretta del governo verso l’Obbligo di vaccinazione per gli insegnanti potrebbe arrivare già il prossimo giovedì 29 luglio con un decreto ad hoc. Solo ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ribadiva che: «nulla è escluso» per evitare di riprendere l’anno scolastico da casa davanti agli schermi dei pc. Compreso quindi l’Obbligo per gli insegnanti a fare i vaccini, con lo stesso meccanismo finora riservato al personale sanitario. I modi e i tempi che conterrà il decreto sono ancora da fissare, tenendo conto delle resistenze a partire da quelle nella maggioranza di governo a ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) La stretta delverso l’di vaccinazione per glipotrebbe arrivare già il prossimo giovedì 29 luglio con un decreto ad hoc. Solo ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ribadiva che: «nulla è escluso» per evitare di riprendere l’anno scolastico da casa davanti agli schermi dei pc. Compreso quindi l’per glia fare i vaccini, con lo stesso meccanismo finora riservato al personale sanitario. I modi e i tempi che conterrà il decreto sono ancora da fissare, tenendo conto delle resistenze a partire da quelle nella maggioranza dia ...

