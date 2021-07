Nuove pensioni di vecchiaia e nuove anticipate dal 2022 | le ultime novità

(Di martedì 27 luglio 2021)si cambia, questo ciò che governo e sindacati intendono fare dal momento che il periodo è di quelli il cui cambiamento appare necessario. Basterebbe solo la fine di quota 100 per costringere ad intervenire in materia previdenziale, perché ci sono evidenti problematiche che scaturiranno dal prossimo primo gennaio, quando la misura cesserà di esistere. Ma il sistema previdenziale italiano necessita di un restyling anche dal punto di vista della normativa in vigore, piuttosto radicale e rigida, con molteplici misure che servono relativamente a poco e consentono uscitesolo con requisiti difficili da centrare. Il sistema ha bisogno di ...

...proroga fino al 31 agosto 2021 il periodo finale di sospensione per l'attività di notifica di... salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo die ...Nel menù, oltre all'allargamento ad altri lavori disagiati dell'Ape sociale e alla conferma di Opzione donna, potrebbero poi finire ledi garanzia per i giovani,tutele per le fasce ...In vista di un possibile addio alla Quota 100, emergono nuove ipotesi per la riforma pensioni, tra queste la pensione anticipata a 63 anni. Ecco cosa cambia.Cgil, Cisl e Uil avanzano due richieste: la possibilità di uscita flessibile a partire dai 62 anni senza ricalcolo contributivo oppure con 41 anni di contributi per tutti a prescindere dall’età. Il mi ...