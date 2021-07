Nuova spinta americana alla stabilizzazione in Libia. E su Tunisia e Algeria… (Di martedì 27 luglio 2021) Push americano in Libia e Nordafrica, mentre le crisi istituzionali a Tunisi e Tripoli diventano una moltiplicazione di instabilità in un territorio delicato, dove Washington controlla il flusso delle cose perché interessata agli equilibri regionali, all’influenza che gli stessi possono avere sugli alleati come l’Italia e alla possibilità che i rivali approfittino del caos prodotto dalla mutevolezza del contesto. L’ambasciatore americano Richard Norland ha incontrato il premier libico, Abdelhamid Dabaiba, a Tripoli per “discutere delle nostre relazioni bilaterali e del sostegno degli Stati Uniti per portare a termine il lavoro del Gnu, il ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) Push americano ine Nordafrica, mentre le crisi istituzionali a Tunisi e Tripoli diventano una moltiplicazione di instabilità in un territorio delicato, dove Washington controlla il flusso delle cose perché interessata agli equilibri regionali, all’influenza che gli stessi possono avere sugli alleati come l’Italia epossibilità che i rivali approfittino del caos prodotto dmutevolezza del contesto. L’ambasciatore americano Richard Norland ha incontrato il premier libico, Abdelhamid Dabaiba, a Tripoli per “discutere delle nostre relazioni bilaterali e del sostegno degli Stati Uniti per portare a termine il lavoro del Gnu, il ...

