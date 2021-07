Nuoto pagelle Olimpiadi 26 luglio Pellegrini infinita | Paltrinieri commovente | Ceccon | “special acceso”

(Di martedì 27 luglio 2021) FEDERICA10:. Non servono altri commenti GREGORIO10: Lectio magistralis di umiltà, rispetto, coraggio e determinazione. Poteva stare a casa a curare corpo e mente e invece si presenta con l’obiettivo di centrare una finale olimpica, lui che ha vinto tutto, ma proprio tutto, in carriera. E poi ci si chiede perchè ilitaliano è cresciuto nelle ultime stagioni. Questa è una storia da raccontare a chiunque mette piede in piscina. Per tutti noi è già oro, anche se probabilmente il medagliere stavolta non riuscirà a muoverlo. THOMAS9: Che puoi dirgli a un atleta che ...

THOMAS CECCON 9.5: Mezz'ora di gloria, mezz'ora per far sapere al mondo intero che le scelte fatte, ampiamente criticate, erano quelle giuste. Si prende la finale dei 100 dorso e l'argento nella 4 100 ...asket 3×3, 6: è terminata ai quarti di finale l'esperienza delle azzurre, sconfitte dalla Cina. Una grande prestazione dal sapore di premio alla carriera In fondo ha appena 30 anni: dovrà avere la for ...NICOLO' MARTINENGHI 9: La finale più titolata dei Giochi con al via i detentori dei sei migliori tempi all time. Sul podio c'è l'Italia con un varesino tenace, che ha saputo superare momenti difficili ...