Nuoto, orario finale Federica Pellegrini e quando gareggia: programma, tv, numero di corsia, avversarie (Di martedì 27 luglio 2021) Domani, mercoledì 28 luglio, l’appuntamento con la storia. Federica Pellegrini alle ore 3.41 italiane sarà sul blocchetto di partenza per l’ultimo 200 stile libero della sua carriera olimpica. Per la quinta volta l’azzurra è riuscita a centrare quest’obiettivo. Un traguardo non banale, che mai nessuno aveva centrato prima nella medesima specialità. Pellegrini è riuscita nell’impresa, ottenendo il settimo delle semifinali, dando fondo alle sue energie attuali. Aspettarsi medaglie da lei nell’atto conclusivo è oggettivamente troppo, dal momento che la sua condizione non è di pari livello a quella che mise in mostra due anni fa ai Mondiali a ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Domani, mercoledì 28 luglio, l’appuntamento con la storia.alle ore 3.41 italiane sarà sul blocchetto di partenza per l’ultimo 200 stile libero della sua carriera olimpica. Per la quinta volta l’azzurra è riuscita a centrare quest’obiettivo. Un traguardo non banale, che mai nessuno aveva centrato prima nella medesima specialità.è riuscita nell’impresa, ottenendo il settimo delle semifinali, dando fondo alle sue energie attuali. Aspettarsi medaglie da lei nell’atto conclusivo è oggettivamente troppo, dal momento che la sua condizione non è di pari livello a quella che mise in mostra due anni fa ai Mondiali a ...

