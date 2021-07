Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Thomas Ceccon sfiora il podio dei 100 dorso 4° l’azzurro col record italiano | vince Rylov

(Di martedì 27 luglio 2021) Soddisfazione e un pizzico di amaro in bocca. Sono un po’ contrastanti le sensazioni dial termine della Finale dei 100uomini, gara valida per ledi. Nell’Aquatics Centreha fatto il massimo che poteva, realizzando il suo best time e migliorando il primatoche gli apparteneva. Un passaggio in 25?54 per lui e un grande ritorno da 26?76 dove sono mancati però 11 centesimi per prendersi il bronzo, ad appannaggio dell’americano Ryan Murphy (52?19), tra i mostri sacri di questa specialità e oro a Rio. 52?30 il crono del ...

...di 3 centimetri nella differenza di lunghezza delle corsie del. Oltre ai cronometri, Omega e intervenuta nello sviluppo tecnologico dello sport con l'introduzione del fotofinish dalle...3.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta giornata di gare dinelledi Tokyo. CalendarioTokyo - I favoriti gara per gara - Le favorite gara per gara - Il ranking del 2021 (top - 10) gara per gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare di ...Soddisfazione e un pizzico di amaro in bocca. Sono un po' contrastanti le sensazioni di Thomas Ceccon al termine della Finale dei 100 dorso uomini, gara valida per le Olimpiadi di Tokyo. Nell'Aquatics ...La Divina entra nella storia, è la prima atleta che riesce a qualificarsi per la quinta finale olimpica nella stessa gara! Settimo tempo in 1'56"44.