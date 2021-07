Nuoto | Martina Carraro | “Sono soddisfatta Il podio sarebbe stato molto difficile”

(Di martedì 27 luglio 2021) Si sapeva che nonfacile.ha dato tutto quello che aveva nella finale dei 100 rana che l’ha vista segnare il suo tempo personale di 1’06?19 valevole per il settimo posto conclusivo. Una prova che è comunque pienamente in linea con gli standard della 27enne genovese, bronzo iridato a Gwangju 2019 e tesserata per le Fiamme Azzurre e Azzurra 91. A conquistare l’oro ci ha pensato la statunitense Lydia Jacoby, 17 anni e alla sua prima Olimpiade, la prima nuotatrice nella vasca a far parte della squadra olimpica diamericana della storia, che vince con 1’04?95 beffando la ...

Advertising

zazoomblog : Nuoto Martina Carraro settima nella finale dei 100 rana a Tokyo 2020. Sconfitta per Lilly King - #Nuoto #Martina… - apeindiana : RT @Eurosport_IT: Bravissima comunque, Martina ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming https://t.c… - Francy___W : RT @Eurosport_IT: Che peccato, rimangono comunque due prestazioni da applausi! Bravissimi Thomas e Martina ?????? ?? - vivodijuvee : RT @Eurosport_IT: Che peccato, rimangono comunque due prestazioni da applausi! Bravissimi Thomas e Martina ?????? ?? - Eurosport_IT : Che peccato, rimangono comunque due prestazioni da applausi! Bravissimi Thomas e Martina ?????? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Martina

3.17: In finale c'è ancheCarraro, apparsa un po' appannata ieri in semifinale nei 100 rana ... 3.12: Altra giornata molto importante, questa quarta, per ilitaliano con...dopo essere cresciuta sotto la giuda del compianto Alberto Castagnetti - E' un anno che1'56" ...Carraro ha chiuso al settimo posto con il tempo di 1'06''19. "Sapevo che salire sul podio ...Si sapeva che non sarebbe stato facile. Martina Carraro ha dato tutto quello che aveva nella finale dei 100 rana che l'ha vista segnare il suo tempo personale di 1'06"19 valevole per il settimo posto ...Martina Carraro chiude settima la finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oro, come da pronostico, agli Stati Uniti, ma a sorpresa non ha vinto la campionessa in carica Lilly King, bensì la ...