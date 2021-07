Nuoto, le 5 finali olimpiche di Federica Pellegrini nei 200 sl. I precedenti (Di martedì 27 luglio 2021) “We did it again”. Ebbene sì, Federica Pellegrini ce l’ha fatta ancora una volta riscrivendo la storia del Nuoto non solo italiano, ma anche mondiale, grazie alla sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero conquistata pochissime ore fa. Nessuno come lei, un traguardo che soltanto la veneta è riuscita a raggiungere sinora. Agguantata la semifinale con un quindicesimo posto proprio al limite, la 32enne di Mirano ha dunque affilato gli artigli rimontando pesantemente nel penultimo atto, e strappando di conseguenza il pass per la finale con il settimo tempo complessivo. Ma c’è tutta una lunga storia dietro alla specialità dei 200 stile ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) “We did it again”. Ebbene sì,ce l’ha fatta ancora una volta riscrivendo la storia delnon solo italiano, ma anche mondiale, grazie alla sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero conquistata pochissime ore fa. Nessuno come lei, un traguardo che soltanto la veneta è riuscita a raggiungere sinora. Agguantata la semifinale con un quindicesimo posto proprio al limite, la 32enne di Mirano ha dunque affilato gli artigli rimontando pesantemente nel penultimo atto, e strappando di conseguenza il pass per la finale con il settimo tempo complessivo. Ma c’è tutta una lunga storia dietro alla specialità dei 200 stile ...

FINOfficial_ : ???????? ?????????? ???????????? Dopo le batterie aveva promesso “il cambio di marcia”, sfida accettata, con se stessa e con il cr… - fattoquotidiano : Tutti gli azzurri in gara e le chance di medaglie per l'Italia nelle gare in programma il 27 luglio a #Tokyo2020 - angelomangiante : Quinta finale olimpica consecutiva di Federica #Pellegrini (dal 2004 al 2021). Nessuna donna nella storia del nuoto… - ClakyDS : RT @____sottovoce: prima donna nella storia del nuoto a conquistare 5 finali olimpiche nella stessa gara. semplicemente la divina federica… - flamanc24 : RT @CucchiRiccardo: 5 finali nei 200 sl in 5 Olimpiadi. In piedi e applausi. Immensa. Leggenda del nuoto. Federica #Pellegrini. #Swimming #… -