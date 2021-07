Nuoto, Gabriele Detti: “Capitano questi momenti, ripartirò con entusiasmo per il prossimo anno” (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Detti fallisce per un soffio l’approdo alla finale degli 800 sl delle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore azzurro ha chiuso con il tempo di 7:49.47, finendo alle spalle del connazionale Gregorio Paltrinieri che, con l’ottavo tempo complessivo, strappa il pass con il crono di 7:47.73. Un andamento ben poco incoraggiante per i due nostri alfieri che, anche nel caso del livornese, conferma come la migliore condizione fosse davvero lontana rispetto al Tokyo Aquatics Centre. Il commento di Gabriele Detti a fine batteria è laconico: “Sono stanchissimo – ammette ai microfoni di Raisport – C’è poco da dire, ho fatto una ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)fallisce per un soffio l’approdo alla finale degli 800 sl delle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore azzurro ha chiuso con il tempo di 7:49.47, finendo alle spalle del connazionale Gregorio Paltrinieri che, con l’ottavo tempo complessivo, strappa il pass con il crono di 7:47.73. Un andamento ben poco incoraggiante per i due nostri alfieri che, anche nel caso del livornese, conferma come la migliore condizione fosse davvero lontana rispetto al Tokyo Aquatics Centre. Il commento dia fine batteria è laconico: “Sono stanchissimo – ammette ai microfoni di Raisport – C’è poco da dire, ho fatto una ...

