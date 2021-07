Nuoto | Benedetta Pilato si sfoga sui social | “Grazie anche a chi attendeva la mia sconfitta | mi spingete a fare meglio”

(Di martedì 27 luglio 2021)oggi è rientrata in Italia. Tokyo fa parte già dei suoi ricordi di giovanissima atleta e certamente le sue speranze erano diverse. La brutta prestazione nelle batterie olimpiche dei 100 rana e la squalifica di sicuro saranno una lezione da imparare per Benny che, probabilmente, ha vissuto con troppa tensione questa prima esperienza a Cinque Cerchi. Un contesto molto particolare, da “libertà vigilata”, vissuto senza il suo allenatore Vito D’Onghia. Un’assenza che, come ammesso nel lungo messaggiodell’azzurra, ha pesato sulla sua stabilità emotiva. D’Onghia non ha potuto far parte della spedizione tricolore in ...

Questo il messaggio pubblicato daPilato su Instagram con una foto della partenza in aereo per l'Italia. " Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò ...A 16 anni non si fallisce. Neppure a 18 anni, a 20 o a 25. A 16 anni si esplora, si comincia a misurare se stessi con il mondo fuori. E lo stesso a 18, a 20 o a 25. A Tokyo la sedicennePilato ha 'toppato' nelle batterie dei 100 rana, è andata lunga col cronometro, è stata squalificata per un movimento irregolare o presunto tale. Tante aspettative disattese in pochi secondi.Genova - Recco si conferma capitale della pallanuoto, anche a livello giovanile. La Pro Recco batte la Roma Nuoto ai rigori e conquista il titolo under 18 maschile. I liguri, nell'atto conclusivo dell ...Benedetta Pilato interviene sui social dopo la cocente delusione della squalifica dalle Olimpiadi di Tokyo 2020: la giovane stella del nuoto non si abbatte.