Nokia C30 e Nokia 6310 | ampliata la gamma di offerte

(Di martedì 27 luglio 2021) Nella giornata di ieri, insieme alla presentazione delXR20, HMD Global (azienda che sviluppa i dispositivi) ha annunciato altri due smartphone: ilC30 e il. Il secondo, come suggerisce il nome, rappresenta l’ennesima rivisitazione di uno dei primi smartphone di casamentre il secondo è un interessante smartphone Android con una capiente batterie ad un ottimo prezzo.C30: il nuovo entry level di ...

Ufficiale anche l'economicocon batteria capientissima e due coppie di auricolarisforna una nuova serie di smartphone con un prodotto per ogni categoria: c'è il medio range indistruttibile Xr20 , c'è l' ...Nel corso di un evento mediatico organizzato dalla finlandese HMD Global sono stati presentati diversi prodotti a marchio, tra cui il rugged phoneXR20, ila guidare la serie C, il vintagissimo6310, e alcuni prodotti audio della linea Lifestyle.XR20 , concepito come l'erede spirituale del3310 degli anni 2000, gode delle ...Tutti i dettagli di Nokia C30: guarda le foto, leggi la scheda tecnica e scopri dove acquistarlo al prezzo più basso.Nokia presenta una nuova serie di smartphone e cellulari: c'è l'indistruttibile Xr20, l'economico C30 e il classico e vintage Nokia 6310 ...