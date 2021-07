No-vax e negazionista | rifiuta il vaccino fino all’ultimo | muore di Covid

Advertising

mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: “Il virus è solo una bugia”, il guru del marketing negazionista fino alla morte Marco De Veglia aveva 55 anni. Volto not… - Marco94607833 : RT @Miti_Vigliero: “Il virus è solo una bugia”, il guru del marketing negazionista fino alla morte Marco De Veglia aveva 55 anni. Volto not… - sumaistu47 : Geni #NO_VAX ne abbiamo oggi? R.I.P. - uandarin : “Il virus è solo una bugia”, il guru del marketing negazionista fino alla morte - morto il manager no vax - - Casualsex6 : Stasera sul suo twitch invita a un face-off un negazionista no vax -

Ultime Notizie dalla rete : vax negazionista

Il 55enne era molto noto sui social network e negli ultimi mesi aveva sposato posizioni No. Il 19 luglio condivideva queste parole sul web:È già successo nei Paesi Bassi e, in particolare, in Germania, dove il maggiore movimentod'Europa ha subito l'infiltrazione di hooligans, estrema destra e neonazisti, provocando gravi ...Ha negato l'esistenza del Covid-19 e fino all'ultimo ha deciso di non sottoporsi al vaccino. Imprenditore no-vax muore con il virus.“Uno di loro mi ha detto che devo tacere perché non ho capito niente”. Altri, invece, l’hanno insultato. Marco, 22enne di Lodi, racconta la morte del padre Marcello, uno dei primi medici a scomparire ...