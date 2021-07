No, il vaccino contro Covid-19 non provoca la sterilità (Di martedì 27 luglio 2021) (Foto: unsplash)Poco più di un mese fa, in piena campagna vaccinale, in rete è iniziata a circolare una notizia secondo la quale i vaccini a mRna contro Covid-19 sarebbero correlati all’insorgenza di sterilità sia maschile che femminile, che nelle settimane a seguire ha trovato parecchio credito nella bolla di antivaccinisti e complottisti. Le cose, fortunatamente, non stanno così: i Centers for disease control and prevention (Cdc) statunitensi hanno per esempio smentito fermamente qualsiasi legame del genere, sottolineando che “al momento non esistono prove che problemi di fertilità maschile e femminile siano effetti ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) (Foto: unsplash)Poco più di un mese fa, in piena campagna vaccinale, in rete è iniziata a circolare una notizia secondo la quale i vaccini a mRna-19 sarebbero correlati all’insorgenza disia maschile che femminile, che nelle settimane a seguire ha trovato parecchio credito nella bolla di antivaccinisti e complottisti. Le cose, fortunatamente, non stanno così: i Centers for diseasel and prevention (Cdc) statunitensi hanno per esempio smentito fermamente qualsiasi legame del genere, sottolineando che “al momento non esistono prove che problemi di fertilità maschile e femminile siano effetti ...

