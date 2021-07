No, i vaccini anti-Covid non hanno causato oltre 17 mila decessi in Europa (Di martedì 27 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente e contenente i presunti numeri dei decessi e delle reazioni avverse causate dai vaccini contro la Covid-19 in Europa. Secondo il foglietto allegato al tweet, scritto in lingua francese, alla data del 1 giugno 2021 il vaccino prodotto da Pfizer avrebbe provocato 8.426 decessi e 212.053 reazioni avverse, il vaccino Moderna 4.605 decessi e 40.712 reazioni avverse, quello AstraZeneca 3.871 decessi ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente e contenente i presunti numeri deie delle reazioni avverse causate daicontro la-19 in. Secondo il foglietto allegato al tweet, scritto in lingua francese, alla data del 1 giugno 2021 il vaccino prodotto da Pfizer avrebbe provocato 8.426e 212.053 reazioni avverse, il vaccino Moderna 4.605e 40.712 reazioni avverse, quello AstraZeneca 3.871...

