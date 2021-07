No Green Pass | nuova manifestazione a Roma | la protesta a Piazza del Popolo | DIRETTA

(Di martedì 27 luglio 2021) L’effetto della variante Delta sull’aumento dei contagi è sempre più evidente e per frenarne la cavalcata il governo ha deciso di estendere l’obbligo del(oggi limitato alle residenze per anziani e alle feste di matrimonio) consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l’ingresso nei luoghi più affollati. Con questa decisione, se da un lato l’incremento delle prenotazioni per i vaccini è stato notevole, dall’altro si è innescato un forte movimento diche va avanti da sabato 24 luglio in tutta Italia. Per oggi, martedì 27 luglio, è prevista unaa ...

Advertising

CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - marisavillani : RT @fratotolo2: “La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto g… - Venere781 : RT @Kapparar1: Cioè praticamente o ti fai il green pass o perdi i diritti civili. Tutto normale. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Essere contro ilnon significa per forza essere dei No Vax : lo si è compreso in questi giorni di protesta dopo l'introduzione del Decreto Covid , anche se per la gran parte della stampa la differenza non ...Cacciari - Agamben: ", regime dispotico"/ "Grave discriminazione categoria" De Veglia aveva 55 anni, e lascia una moglie e un figlio; era nato a Trieste dove poi si era laureato prima di ...CATANZARO – “Il mio obiettivo è ridare una speranza a questa Terra. Mi sono messa disposizione di tutti perché amo la Calabria e sono sicura di poter offrire tutto quello che serve per invertire una t ...«Chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle ...