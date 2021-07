Nintendo 3DS ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento dopo 9 mesi di nulla (Di martedì 27 luglio 2021) A sorpresa, la versione 11.15.0-47 per Nintendo 3DS è ora disponibile e, secondo le note sulla patch, apporta poco più di "miglioramenti alla stabilità e all'usabilità del sistema", una frase che Nintendo usa spesso durante gli aggiornamenti di sistema minori. Tuttavia, il dataminer OatmealDome ha indagato ulteriormente e afferma che la patch sembra aver aggiornato la modalità di ripristino del palmare. Secondo quanto riferito, ha anche aggiornato il browser Internet, che a quanto pare servirebbe a correggere un exploit. Si tratta del primo aggiornamento da quello pubblicato a novembre del 2020, ovvero circa nove mesi fa, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) A sorpresa, la versione 11.15.0-47 per3DS è ora disponibile e, secondo le note sulla patch, apporta poco più di "miglioramenti alla stabilità e all'usabilità del sistema", una frase cheusa spesso durante gli aggiornamenti di sistema minori. Tuttavia, il dataminer OatmealDome ha indagato ulteriormente e afferma che la patch sembra aver aggiornato la modalità di ripristino del palmare. Secondo quanto riferito, ha anche aggiornato il browser Internet, che a quanto pare servirebbe a correggere un exploit. Si tratta del primoda quello pubblicato a novembre del 2020, ovvero circa novefa, ...

