New York: obbligo di vaccino per i dipendenti pubblici (Di martedì 27 luglio 2021) New York si avvia a richiedere il vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici dipendenti del municipio. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Il virus fa strage di bambini: oltre 100 morti a settimana Oltre 100 bambini a settimana sono morti questo mese in Indonesia a causa del coronavirus, il tasso più elevato al mondo: lo riporta il New York Times, sottolineando che molte delle vittime avevano meno di 5 anni. Questi decessi, commentano i medici, sfidano la teoria secondo cui i bambini corrono un rischio minimo in pandemia. Le ...

New York: obbligo di vaccino per i dipendenti pubblici New York si avvia a richiedere il vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici dipendenti del municipio. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ...

Alluvioni: come evitare che la metropolitana diventi una trappola Cresce il rischio inondazioni e occorrono investimenti consistenti per mettere in sicurezza le reti metropolitane. Ecco alcune delle strategie per renderle ...

