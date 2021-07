Netflix avrà la propria serie originale di Pokémon, parola di Variety (Di martedì 27 luglio 2021) Netflix pare abbia deciso di affidarsi al produttore di Lucifer, Joe Henderson, per realizzare una serie tv live action dei Pokemon. Questa, infatti, pare essere la prima indiscrezione trapelata in queste ore e che sembra aver scatenato i fan del videogame nato nel 1996 per il Game Boy della Nintendo e anche gli abbonati alla piattaforma di streaming digitale. Una serie Pokémon live-action sarebbe un seguito naturale per Netflix, dal momento che ha diversi spettacoli di questa serie di videogiochi e cartoni animati nel catalogo multimediale. Ad esempio, ci vengono in mente ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021)pare abbia deciso di affidarsi al produttore di Lucifer, Joe Henderson, per realizzare unatv live action dei Pokemon. Questa, infatti, pare essere la prima indiscrezione trapelata in queste ore e che sembra aver scatenato i fan del videogame nato nel 1996 per il Game Boy della Nintendo e anche gli abbonati alla piattaforma di streaming digitale. Unalive-action sarebbe un seguito naturale per, dal momento che ha diversi spettacoli di questadi videogiochi e cartoni animati nel catalogo multimediale. Ad esempio, ci vengono in mente ...

