Netflix, agosto 2021: nuovi film e serie TV in arrivo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 luglio 2021) Netflix si aggiorna con nuovi contenuti ad agosto 2021, vediamo dunque i nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati il prossimo mese.. Netflix rinnova il proprio catalogo anche per agosto 2021, con nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati al servizio video proseguendo in un’estate veramente ricca di contenuti, come possiamo vedere anche dalle novità previste per il prossimo mese. Tra i film si segnala ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 luglio 2021)si aggiorna concontenuti ad, vediamo dunque iTV inper gli abbonati il prossimo mese..rinnova il proprio catalogo anche per, conTV inper gli abbonati al servizio video proseguendo in un’estate veramente ricca di contenuti, come possiamo vedere anche dalle novità previste per il prossimo mese. Tra isi segnala ...

Advertising

RobertoBurioni : Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domi… - Multiplayerit : Netflix, agosto 2021: nuovi film e serie TV in arrivo - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il teaser dell'attesissima quinta stagione de La Casa De Papel che sarà disponibile su @NetflixIT da lun… - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il trailer di #TheWitcherNightmareoftheWolf, il lungometraggio anime spin-off della serie tv The Witcher… - ritinagervasi : RT @RobertoBurioni: Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domicili… -