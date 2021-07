Nelle farmacie adesso è corsa a prenotare i vaccini e scaricare il Green pass: ecco la situazione (Di martedì 27 luglio 2021) PESARO - Ci si vaccina di più anche in farmacia, e negli ultimi giorni è corsa alle prenotazioni Nelle farmacie comunali e private che hanno attivato il servizio. E tra i clienti, specie di una certa ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 luglio 2021) PESARO - Ci si vaccina di più anche in farmacia, e negli ultimi giorni èalle prenotazionicomunali e private che hanno attivato il servizio. E tra i clienti, specie di una certa ...

Advertising

technofab_it : Segnalo a chi mi legge e a @regionetoscana oltre che a @EugenioGiani che il Green Pass scaricabile dal FSE non si v… - HighResearchCRO : RT @ANSA_Salute: .@FederfarmaITA sottolinea la grande affluenza in questi giorni nelle #farmacie anche per richiedere la stampa del #greenp… - MariaMusto19 : RT @Tg1Rai: Continua l'effetto #Greenpass sui #vaccini. Code negli hub e nelle farmacie. Il commissario #Figliuolo in visita Torino: entro… - Umbria_N_Web : Green pass, nelle farmacie AFAS sarà possibile stamparlo gratuitamente - ANSA_Salute : .@FederfarmaITA sottolinea la grande affluenza in questi giorni nelle #farmacie anche per richiedere la stampa del… -