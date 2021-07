NASCAR NBC | un futuro da pay tv?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 luglio 2021) Dallo scorso giugno, gli appassionati americani devono sintonizzarsi sulla NBC per guardare le gare della. Come di consueto, la rete si divide con la concorrente FOX il palinsesto della stagione, trasmettendo la seconda metà dell’anno compresi i Playoff. E tutto gratis, per la gioia dei fan. Ma tutto questo potrebbe cambiare: dopo il 2024 (anno di scadenza dell’attuale contratto) alcune gare potrebbero essere trasmesse su Peacock, la piattaforma streaming a pagamento. Insomma, bisognerà sganciare per godersi il proprio sport preferito.: il punto sulla Silly Season NBC: le garesaranno a pagamento? L’idea ...