Napoli, Spalletti alla scoperta della 'meglio gioventù' azzurra (Di martedì 27 luglio 2021) I rinforzi dal mercato ma non solo: in attesa di eventuali volti nuovi, il cui arrivo è legato alle uscite, Luciano Spalletti studia i giocatori attualmente presenti nella rosa del suo Napoli , con ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) I rinforzi dal mercato ma non solo: in attesa di eventuali volti nuovi, il cui arrivo è legato alle uscite, Lucianostudia i giocatori attualmente presenti nella rosa del suo, con ...

Advertising

totofaz : @ComicIsArt1 Napoli e Roma sarebbe grave se non facessero meglio. Io discuto il fatto che col solo rientro di Alleg… - gilnar76 : Lobotka verso il rilancio: Spalletti affiderà a lui le chiavi del centrocampo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - cn1926it : #Padovan sicuro: '#Spalletti grande soluzione, non ha mai mancato la #Champions' - juperikizi : @_Kanmuru sì sì, non si sono indeboliti perché hanno ceduto i giocatori che li penalizzavano però allo stesso tempo… - Spazio_Napoli : Lobotka verso il rilancio: Spalletti affiderà a lui le chiavi del centrocampo -