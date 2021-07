Napoli, Mertens verso la permanenza: rifiutate le offerte dagli USA (Di martedì 27 luglio 2021) Non dovrebbero esserci più dubbi a riguardo, Dries Mertens sarà un calciatore del Napoli per un altro anno. Questo è quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano italiano il centravanti belga avrebbe rifiutato tutte le ricche offerte pervenutegli dagli USA. La volontà del numero 14 è chiara: permanenza per un’altra stagione, probabilmente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Non dovrebbero esserci più dubbi a riguardo, Driessarà un calciatore delper un altro anno. Questo è quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano italiano il centravanti belga avrebbe rifiutato tutte le ricchepervenutegliUSA. La volontà del numero 14 è chiara:per un’altra stagione, probabilmente L'articolo

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli: occhi su #Zakaria, la #Mls chiama #Mertens - - sportli26181512 : Napoli, Mertens: show in spiaggia con Jorginho VIDEO: 'Guarda chi c'è...': Jorginho-Mertens, show in...… - 94Luca994 : @Alobrasil74 Siamo lí con il Napoli eh, situazione Mertens=Ibrahimovic. Perso Hisaj= Dalot (?) Perso Bakayoko= Cal… - sportli26181512 : Napoli, la MLS ci prova per Mertens: Dries Mertens, attaccante del Napoli, è... - Fede_Rico74 : Si contesta il mercato del Napoli perche non ha fatto acquisti in attacco. Quindi Mertens non andava rinnovato?? Sa… -