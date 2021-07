Nannini e De Gregori | doppietta magica al Lazzaretto di Bergamo

(Di martedì 27 luglio 2021) Il più sofisticato tra i nostri cantautori e la rocker italiana per antonomasia. Due giorni di musica doc con Francesco De, il “Principe” (così lo soprannominò Lucio Dalla ndr) e Gianna, due serate destinate a lasciare il segno dal palco di “Estate – 2021” la rassegna estiva organizzata dal Comune die promossa da Sbam Noisy Ideas. Giannaci sarà con o senza pioggia, confermano gli organizzatori. Nella serata di martedì 27 luglio la vedremo sul palco delin una dimensione più intima e allo stesso tempo ...

AmoBergamo : #Bergamo Sfilata di stelle di prim'ordine al Lazzaretto, anche De Gregori e la Nannini

Giannasi esibirà stasera (27 luglio) al Lazzaretto , in un'inedita versione pianoforte e voce, Francesco Dela sera dopo accompagnato dalla sua band nella stessa location. I ......De, Enrico Ruggeri, Mau Mau, Enzo Jannacci, Andrea Mirò, Edoardo Bennato, Nanni Svampa, Negrita, Alberto Fortis, Roberto Vecchioni, Tiromancino, Ron, Stadio, Samuele Bersani, Gianna, ...La rocker italiana per antonomasia si esibisce in una tappa del tour «Piano Forte e Gianna Nannini - La differenza», top-secret la scaletta del cantautore di «Buonanotte fiorellino» ...La Calabria che suona, che canta, che ascolta e riapre. Un'estate (che si spingerà fino ad autunno inoltrato) che sa di ripartenza, ricca di cartelloni e ...