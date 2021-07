Musiciens du Louvre a Ravello

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 luglio 2021) di Rosanna Di Giuseppe Un viaggio straordinario nella musica dell’ultimo Mozart ha offerto il prestigioso ensemble Lesdu, il giorno 24 luglio scorso sul belvedere di villa Rufolo all’interno delfestival in corso, eseguendo i tre ultimi capolavori sinfonici del genio di Salisburgo, la Sinfonia in Mi bemolle n.39 K543, la n.40 in Sol minore K550, infine la “Jupiter”, n.41 in Do maggiore K 551, tutte composte in un breve arco di tempo, nel 1788 e non destinate a uno scopo immediato, in anni economicamente non facili per il musicista, segnando l’ultima conquista del genere sinfonico, sempre più sottratto ad aspetti ...