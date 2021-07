Musica italiana in lutto, addio a un pezzo di storia. Morto il cantante romantico: “Indimenticabile” (Di martedì 27 luglio 2021) Il mondo della Musica è in lutto. All’età di 72 anni se ne è andato Gianni Nazzaro, il cantante che con i suoi pezzi romantici ha segnato un’epoca. Una su tutte, “Quanto è bella lei”, è considerata tra le più belle canzoni d’amore degli anni ’70. Gianni si è spento all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. La notizia della sua morte è stata data dalla moglie Nada Ovcina all’Adnkronos. Giovanni Nazzaro, questo il suo vero nome, era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. cantante e attore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Il mondo dellaè in. All’età di 72 anni se ne è andato Gianni Nazzaro, ilche con i suoi pezzi romantici ha segnato un’epoca. Una su tutte, “Quanto è bella lei”, è considerata tra le più belle canzoni d’amore degli anni ’70. Gianni si è spento all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per un tumore ai polmoni. La notizia della sua morte è stata data dalla moglie Nada Ovcina all’Adnkronos. Giovanni Nazzaro, questo il suo vero nome, era nato a Napoli il 27 ottobre 1948.e attore aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano “Mi sono innamorato di mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica italiana Morto Gianni Nazzaro, il cantante che con le sue canzoni romantiche ha segnato gli anni '70 morto Gianni Nazzaro , il cantante che ha segnato la musica italiana degli anni '70 con le sue canzoni romantiche si è spento oggi a Roma. Morto Gianni Nazzaro È morto Gianni Nazzaro , a dare l'annuncio all' AdnKronos è stata Nada Ovcina , sua compagna ...

Gianni Nazzaro è morto/ Chi è? Il successo e il grande rimpianto: 'Perdere l'amore' Gianni Nazzaro è morto . Il cantante nato a Napoli il 27 ottobre 1948, l'artista che con le sue canzoni all'insegna del romanticismo è stato un interprete elegante della musica leggera italiana, si è spento oggi martedì 27 luglio al policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto si apprende, gli è stato fatale un tumore ai polmoni. A dare notizia della scomparsa del ...

E’ morto Gianni Nazzaro: lutto nel mondo della musica Una notizia che arriva nella tarda serata del 27 luglio 2021 e che getta il mondo della musica italiana nel lutto. E’ morto al Policlinico Gemelli di Roma Gianni Nazzaro, cantante e attore. Il 72enne ...

