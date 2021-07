Musica | addio a Elliot Lawrence | pianista jazz e bandleader

(Di martedì 27 luglio 2021) New York, 27 lug. - (Adnkronos) - Il musicista statunitensealla guida di una big band di grande successo e poi con una lunga carriera di compositore a Broadway e a Hollywood, compresi oltre quattro decenni alla guida dell'orchestra dell'annuale spettacolo dei Tony Awards, è morto in un ospedale di Manhattan. Aveva 96 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta lo scorso 2 luglio, è stato dato a funerali avvenuti dal figlio, il musicista e compositore Jamie, al "New York Times". TheOrchestra tra gli anni '40 e '50 fu ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica addio

Finalmente, quasi due mesi dopo l'a Marta Donà, sappiamo chi sarà il nuovo manager dei Måneskin . La band sarà gestita da una nuova società, la Exit Music Management, fondata da Fabrizio Ferraguzzo, produttore, A&R di Sony Music ...I Maneskin hanno finalmente trovato e annunciato il loro nuovo manager , dopo l'a Marta Donà, ... ha creato gruppi come gli One Direction e ha fatto la storia della televisione e dellain ...New York, 27 lug. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense Elliot Lawrence, pianista jazz alla guida di una big band di grande successo e poi con ...Mike Howe, voce solista della band Metal Church, è morto all'età di soli 55 anni a Eureka, in California. Lo ha annunciato il gruppo via Facebook: ignote le cause del decesso. I Metal Church si sono f ...