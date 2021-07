Musei Capitolini, domenica ingresso gratuito (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – domenica 1 agosto torna l’appuntamento con la prima domenica del mese gratuita, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tutti i visitatori – residenti e non – possono accedere gratuitamente ai Musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 17.50), all’area archeologica dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10) e al percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 19.00). È possibile percorrere gratuitamente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma –1 agosto torna l’appuntamento con la primadel mese gratuita, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tutti i visitatori – residenti e non – possono accedere gratuitamente aicivici, all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimoore 17.50), all’area archeologica dei Fori Imperiali (dalla Colonna Traiana dalle 08.30 alle 19.15, ultimo18.10) e al percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 19.00). È possibile percorrere gratuitamente ...

