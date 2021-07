Muore di Covid bambina con malattia rara | nessuno in famiglia era vaccinato

(Di martedì 27 luglio 2021) È morta nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Di Cristina di Palermo ladi 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensivacon la variante Delta. La bimba soffriva di unametabolica. A contagiarla era stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. “I bambini e i soggetti fragili saranno protetti solo quando si svilupperà l’immunità di comunità - ha dichiarato Desiree Farinella, referente sanitario dell’ospedale Di Cristina - In caso di soggetti fragili che non possono vaccinarsi è ...

Per le persone da 70 anni in su il pericolo resta il, per le persone da 60 anni in giù il ... ndr) non puoi consentire in un programma giornalistico che si dica che sidi vaccino sotto una ...L'11 marzoa Palermo dopo essersi vaccinata Cinzia Pennino , 44 anni, docente notissima in ... i bambini possono contagiarsi e, se non in forme gravi, ammalarsi anche di Long, che non è ...È morta nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Di Cristina di Palermo la bambina di 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid con la variante Delta. La bimba soffriva di una malatti ...La ragazza aveva una malattia metabolica rara ed era stata infettata dalla sorella tornata da una vacanza in Spagna ...