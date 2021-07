Mountain Bike, Mathieu van der Poel parteciperà ai Mondiali che si terranno in Val di Sole a fine agosto (Di martedì 27 luglio 2021) Mathieu van der Poel, dopo aver visto il suo sogno olimpico svanire a causa di una caduta beffarda, ha subito voglia di riscatto. Il fuoriclasse neerlandese ha annunciato oggi che sarà al via dei Mondiali di Mountain Bike specialità cross country che si terranno dal 25 al 29 agosto in Val di Sole. Per il neerlandese è la prima apparizione alla rassegna iridata delle ruote grasse dal 2018, quando fu medaglia di bronzo a Lenzerheide. Il neerlandese ha già vinto in Val di Sole, in Coppa del Mondo, nel 2019. La prestazione sfornata due anni fa ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)van der, dopo aver visto il suo sogno olimpico svanire a causa di una caduta beffarda, ha subito voglia di riscatto. Il fuoriclasse neerlandese ha annunciato oggi che sarà al via deidispecialità cross country che sidal 25 al 29in Val di. Per il neerlandese è la prima apparizione alla rassegna iridata delle ruote grasse dal 2018, quando fu medaglia di bronzo a Lenzerheide. Il neerlandese ha già vinto in Val di, in Coppa del Mondo, nel 2019. La prestazione sfornata due anni fa ...

Advertising

swissteam : Follia! Jolanda Neff, Sina Frei e Linda Indergand garantiscono un trionfo svizzero in mountain bike! Congratulazio… - CNiccolai : RT @Cyclingtimenews: #tokyo2020 L'Italia della mountain bike a Tokyo: peggio di così non poteva andare #mountainbikeitalia #crosscountry ht… - Cyclingtimenews : #tokyo2020 L'Italia della mountain bike a Tokyo: peggio di così non poteva andare #mountainbikeitalia #crosscountry - MikeGhido : RT @RSIsport: ??????????????? L'abbraccio al traguardo per la storica tripletta rossocrociata nella mountain bike di Neff, Frei e Indergand #neff… - SteSteba : RT @RSIsport: ??????????????? L'abbraccio al traguardo per la storica tripletta rossocrociata nella mountain bike di Neff, Frei e Indergand #neff… -