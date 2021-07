Morto il rapper investito dal pirata della strada denunciato dalla madre (Di martedì 27 luglio 2021) . Il dolore devastante di due madri Screenshot rapper Vins 41Non ce l’ha fatta. Purtroppo il giovane rapper di Senago, appena diciannovenne. E’ spirato nel pomeriggio di oggi. Nel terribile impatto tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e la vettura che l’ha travolti, il giovare rapper, conosciuto con il suo nome d’arte “Vins 41?, aveva già pagato il dazio più pesante, con la perdita della gamba destra. In questi dieci giorni di ricovero, le sue condizioni non sono affatto migliorate, anzi si sono ulteriormente aggravate fino al tragico epilogo di oggi pomeriggio. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021) . Il dolore devastante di due madri ScreenshotVins 41Non ce l’ha fatta. Purtroppo il giovanedi Senago, appena diciannovenne. E’ spirato nel pomeriggio di oggi. Nel terribile impatto tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e la vettura che l’ha travolti, il giovare, conosciuto con il suo nome d’arte “Vins 41?, aveva già pagato il dazio più pesante, con la perditagamba destra. In questi dieci giorni di ricovero, le sue condizioni non sono affatto migliorate, anzi si sono ulteriormente aggravate fino al tragico epilogo di oggi pomeriggio. Ti potrebbe ...

