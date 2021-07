Morto il rapper 19enne investito da pirata della strada nel milanese (Di martedì 27 luglio 2021) E’ Morto oggi pomeriggio il 19enne di Senago (Mi) che nella notte tra il 17 e il 18 luglio ha perso la gamba destra dopo che lo scooter su cui viaggiava con un amico di 20 anni sulla strada provinciale... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 luglio 2021) E’oggi pomeriggio ildi Senago (Mi) che nella notte tra il 17 e il 18 luglio ha perso la gamba destra dopo che lo scooter su cui viaggiava con un amico di 20 anni sullaprovinciale...

