Morto il medico Giuseppe De Donno, suicida il padre della cura del plasma iperimmune contro il Covid (Di martedì 27 luglio 2021) Morto suicida , il medico diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura di per sconfiggere il Covid . Lo riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le cause e i ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021), ildiventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto ladi per sconfiggere il. Lo riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le cause e i ...

Advertising

Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - fanpage : “Sono il figlio di uno dei primi medici morti di Covid a marzo dello scorso anno. Se mio padre avesse avuto la poss… - HuffPostItalia : Lodi, 20enne in piazza contro i No Vax: 'Mio padre medico è morto di Covid: il vaccino lo avrebbe salvato' - alessandro1846 : RT @VoxNewsInfo2: : E’ morto il medico De Donno, padre della cura con ‘plasma iperimmune’ - LPincia : RT @MMaXXprIIme: De Donno medico simbolo della battaglia per il plasma iperimmune è stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone.… -