Morto Gianni Nazzaro | la malattia del cantante e il ricordo di Rita Pavone

Leggi su ck12

(Di martedì 27 luglio 2021) Il mondo della musica italiana è di nuovo in lutto, . (screenshot video)Un lutto ha colpito il mondo della musica italiana: si è spento a 73 anni da compiere, figlio dell’artista Erminiotra i più amati della sua generazione. Aveva esordito come imitatore dei grandi cantanti dell’epoca, da Adriano Celentano aMorandi. Quindi dopo una serie di brani importanti, era arrivato al successo a Un disco per l’estate 1968 con il brano Solo noi. Ti potrebbe interessare –> Tu si que vales, lutto in tv: aveva commosso tutti L’anno successivo aveva ...