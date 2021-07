Morto a Roma Gianni Nazzaro. Il cantante aveva 72 anni (Di martedì 27 luglio 2021) Gianni Nazzaro si è spento questa sera poco dopo le 19 al Policlinico Gemelli di Roma. Il celebre interprete aveva 72 anni, e come confermato dalla sua compagna Nada Ovcina all’Adnkronos, era malato da qualche tempo di un male incurabile (un tumore ai polmoni), diagnosticato solo sei mesi fa. cantante e attore tra i più celebri degli anni ’70, era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Tra i suoi successi più noti al grande pubblico Quanto è bella lei, L’amore è una colomba, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, In fondo all’anima. La carriera artistica di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021)si è spento questa sera poco dopo le 19 al Policlinico Gemelli di. Il celebre interprete72, e come confermato dalla sua compagna Nada Ovcina all’Adnkronos, era malato da qualche tempo di un male incurabile (un tumore ai polmoni), diagnosticato solo sei mesi fa.e attore tra i più celebri degli’70, era nato a Napoli il 27 ottobre 1948. Tra i suoi successi più noti al grande pubblico Quanto è bella lei, L’amore è una colomba, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, In fondo all’anima. La carriera artistica di ...

