(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ora sì!”. Uno slogan, una missione. E’ quella di Angeloe della sua squadra pronta alla ‘rottura’ con l’attuale amministrazione comunale. Il candidato sindaco di Civico22 ha aperto ufficialmente la suadavanti ad una nutritissima platea presente alla Cittadella del Welcome nel cuore del rione Ferrovia. Una intro teatrale di Antonio Intorcia, poi lazione di 4 candidati al consiglio comunale con le loro storie, il loro rapporto con Benevento e la loro visione dellafutura. L’intervento sempre energico di Gabriele Corona ...

Advertising

anteprima24 : ** Moretti presenta la campagna elettorale: 'Dobbiamo far vincere la città' (FOTO) ** - senigalliaweb : #Senigallia Il “Laboratorio Centro Voce” presenta “Tre sorelle tre”, Vaudeville di Mario Moretti liberamente tratto… - ottochannel : Campagna elettorale Benevento. Moretti presenta il Manifesto - ottopagine : Elezioni Benevento. Moretti presenta il manifesto: sei punti per una nuova città #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Moretti presenta

Marina, autrice del volume " I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento " (scritto insieme a Piero Cazzola e Michail Talalay)la nuova edizione, corredata da un ricco apparato di ...Marina, autrice del volume "I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento" (scritto insieme a Piero Cazzola e Michail Talalay)la nuova edizione, corredata da un ricco apparato di ...3' di lettura 27/07/2021 - 1951-2021. Nel rispetto delle norme anti Covid si è svolta la 70esima edizione della Festa del Marinaio e Commemorazione dei Caduti del Mare, organizzata dall'Amministrazion ...Sanremo. Continuano al Forte Santa Tecla, in corso Nazario Sauro 7, gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il terzo appuntamento è dedicato a Sanremo e al lega ...