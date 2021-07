Monster Hunter Rise incontra Okami con l'arrivo di contenuti a tema (Di martedì 27 luglio 2021) Monster Hunter Rise non ha ancora avuto lo stesso "bombardamento" di stravaganti missioni e equipaggiamenti crossover dei suoi predecessori, ma Capcom ha comunque mantenuto costante il flusso di aggiornamenti gratuiti e contenuti aggiuntivi. E anche la prossima aggiunta gratuita potrebbe soddisfare i fan. Come potete vedere nel trailer più in basso, una ricompensa di un imminente Event Ques sarà un "Ammy Costume", un set di armature per il vostro Palamute. Questo è, ovviamente, Sun Goddess Amaterasu del brillante Okami, un titolo che i giocatori Nintendo potrebbero conoscere da Wii e più recentemente ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021)non ha ancora avuto lo stesso "bombardamento" di stravaganti missioni e equipaggiamenti crossover dei suoi predecessori, ma Capcom ha comunque mantenuto costante il flusso di aggiornamenti gratuiti eaggiuntivi. E anche la prossima aggiunta gratuita potrebbe soddisfare i fan. Come potete vedere nel trailer più in basso, una ricompensa di un imminente Event Ques sarà un "Ammy Costume", un set di armature per il vostro Palamute. Questo è, ovviamente, Sun Goddess Amaterasu del brillante, un titolo che i giocatori Nintendo potrebbero conoscere da Wii e più recentemente ...

