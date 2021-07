Mola di Bari, il sound delle campagne messo in musica dall'Orchestra dei braccianti (Di martedì 27 luglio 2021) Bari - Sabato 31 Luglio alle ore 20.30, presso il 'Chiostro di Santa Chiara' di Mola di Bari, nell'ambito del Kantun Winka Festival, si terrà il concerto de 'L'Orchestra DEI braccianti DELLA TERRA ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 luglio 2021)- Sabato 31 Luglio alle ore 20.30, presso il 'Chiostro di Santa Chiara' didi, nell'ambito del Kantun Winka Festival, si terrà il concerto de 'L'DEIDELLA TERRA ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Mola di Bari, il sound delle campagne messo in musica dall'Orchestra dei braccianti - Ilikepuglia : Festival 'Del Racconto, il Film': a Mola di Bari quattro giorni con grandi ospiti del cinema e della letteratura… - dambrosio_r : Bel momento di riflessione sul mio libro, ieri sera a Mola di Bari, nella cornice del Castello. Grazie a Vincenzo D… - Meta_Morgan : RT @MancioRuggiero: #Morgan al piano, performance di gran talento a Mola di Bari. Impossibile per me essere ... 'Altrove' #MorganPianoSolo… - Juvevito691 : Mola di bari ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mola Bari Mola di Bari, il sound delle campagne messo in musica dall'Orchestra dei braccianti BARI - Sabato 31 Luglio alle ore 20.30, presso il 'Chiostro di Santa Chiara' di Mola di Bari, nell'ambito del Kantun Winka Festival, si terrà il concerto de 'L'ORCHESTRA DEI BRACCIANTI DELLA TERRA ONLUS', nata nell'ambito di un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli ...

Bari - VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO ... che anche ieri hanno prodotto uno sforzo notevole: Bitonto con 1.149 vaccinazioni, Putignano con 908 e ancora Mola (875), Sammichele di Bari (833), Catino - Bari (825), Gravina (816), Monopoli (603) ...

Mola di Bari, il sound delle campagne messo in musica dall'Orchestra dei braccianti La Gazzetta del Mezzogiorno Mola di Bari, il sound delle campagne messo in musica dall'Orchestra dei braccianti Sono nove elementi, provenienti da cinque paesi diversi: Italia, Senegal, Gambia, India e Nigeria. Tra loro vi sono giovani che hanno vissuto il dramma della migrazione e quello dei ghetti nelle nostr ...

Campagna vaccinale in Puglia, 4.562.067 le dosi somministrate Sono 4.562.067 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.2% di quelle consegnate dal Commis ...

- Sabato 31 Luglio alle ore 20.30, presso il 'Chiostro di Santa Chiara' didi, nell'ambito del Kantun Winka Festival, si terrà il concerto de 'L'ORCHESTRA DEI BRACCIANTI DELLA TERRA ONLUS', nata nell'ambito di un progetto che riunisce musicisti, lavoratori agricoli ...... che anche ieri hanno prodotto uno sforzo notevole: Bitonto con 1.149 vaccinazioni, Putignano con 908 e ancora(875), Sammichele di(833), Catino -(825), Gravina (816), Monopoli (603) ...Sono nove elementi, provenienti da cinque paesi diversi: Italia, Senegal, Gambia, India e Nigeria. Tra loro vi sono giovani che hanno vissuto il dramma della migrazione e quello dei ghetti nelle nostr ...Sono 4.562.067 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.2% di quelle consegnate dal Commis ...