Ministro dell'Istruzione: 'In Campania vaccinato il 100% del personale scolastico' (Di martedì 27 luglio 2021) ...5% del personale scolastico, mentre questa percentuale in Campania ha raggiunto addirittura il 100%: lo ha affermato il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , intervenuto in diretta a Tgcom24. '... Leggi su vesuviolive (Di martedì 27 luglio 2021) ...5% del, mentre questa percentuale inha raggiunto addirittura il: lo ha affermato il, Patrizio Bianchi , intervenuto in diretta a Tgcom24. '...

Advertising

matteosalvinimi : Il ministro Di Maio riferisca delle condizioni dei cittadini italiani residenti in Tunisia, a fronte dell’aggravars… - ciropellegrino : Le manifestazioni #NoGreenPass che si sono svolte in questi giorni non erano autorizzate». Lo ha detto il ministr… - _Carabinieri_ : Provincia di Barletta, Andria, Trani: alla presenza del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, inaugurate le sedi… - Luigiantonio80 : @FrancescoSaro @FabioFZ3 Ministro dell'inferno - francoliver2 : RT @Francescaeffe3: @claudio_2022 @francoliver2 @VotersItalia Un simile ministro dell’interno è una vergogna e un insulto agli italiani #La… -